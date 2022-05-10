迷你倉大火死因庭｜兩名殉職消防員死於不幸　死因研訊報道一覽【附相關連結】 (13:13)

2016年6月21日，九龍灣淘大工業村迷你倉發生四級大火，大火焚燒108小時，參與撲救的高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職。死因庭由2021年9月起展開研訊，傳召共71名證人出庭作供，押後至今日（10日）裁決，死因裁判官裁定兩名消防死於不幸。明報電子平台組整理死因研訊部分報道。
2021年9月1日：兩消防殉職死因聆訊今展開 首用電子證物技術
2021年9月2日：閉路電視片段見3樓冷氣機先起火 張耀升遺孀離港不出庭作供
2021年9月6日：迷你倉經理：上司建議滅火筒救火 稱「等埋我先報警」
2021年9月7日：迷你倉經理否認叫下屬「等埋我先報警」 認僅憑語氣假設火勢不嚴重
2021年9月8日：維修工：迷你倉冷氣間中短路跳掣 事發時取滅火筒救火不果
2021年9月9日：迷你倉副經理推翻「曾商救火」供辭 稱僅「潛意識覺得發生過」
2021年9月10日：裝修承辦商東主否認負責裝冷氣 水電工稱起火樓層較翳焗
2021年9月13日：保安主管：時昌無參與年度火警演習 「佢唔參與無理由強迫」
2021年9月14日：消防：向倉頂射水效果不佳 爆破撲救後火曾減弱 其後增強更快
2021年9月15日：消防：不排除有人被困 派煙帽隊快速搜救
2021年9月21日：消防隊目：張耀升被發現時 身上監測儀不在啟動狀態
2021年9月27日：憶張耀升入迷你倉橫巷重複叫喊「似搵緊嘢」 消防作供飲泣
2021年9月28日：張耀升多次折返火場橫巷終走失 拍檔欲折返尋人終放棄 庭上痛哭「當時我真係好驚」
2021年9月29日：消防總隊目入火場搜救張耀升 皮膚熱至刺痛 形容「入職以來最高溫火場」
2021年10月5日：消防隊目搜橫巷膝碰氧氣樽 揭張耀升倒地失知覺
2021年10月6日：助理消防區長稱救火困難 「唔係一個火場，係好多火場同時發生」
2021年10月6日：時昌迷你倉創辦人仍責下屬未即時報警 「早少少報警好多人命運會唔同」
2021年10月7日：
時昌迷你倉時景恒：對報警求助信心不大 否認指示盡量勿報警免外界知起火
2021年10月8日：救護隊目：張耀升抬離火場後沒呼吸但一度有脈搏
2021年10月11日：張耀升持舊款對講機無緊急按鈕 消防：新款要向煙火特遣隊借用
2021年10月15日：煙火隊4人改2人一組 張耀升上司：「好後期」才知分工策略有變
2021年10月18日：助理消防區長：張耀升自動請纓入火場 未入火場前張耀升體力充沛
2021年10月19日：助理消防區長：張耀升持舊款對講機無法與外溝通 倘知不派其入火場
2021年10月25日：副消防總長：消防處至今未供複雜間隔救火訓練
2021年10月26日：副消防總長：起火首日沒設入口指揮站「安排唔理想」
2021年10月27日：高級消防隊長：發現許志傑氣樽存量最低 安排接更後3下屬失蹤
2021年10月28日：與許志傑等失散無按緊急掣 高級消防隊長哽咽稱非逞強 「想搵番其他人多過救自己」
2021年10月29日：許志傑上司︰無留意下屬在火場反映不適 毋須緊急撤退
2021年11月1日：消防員︰許志傑有責任心有經驗 緊急關頭「會帶我哋離開」
2021年11月2日：消防隊長：許志傑失去意識未啟動「Mayday」 相信與下屬夠人力拯救
2021年11月3日：有份拯救許志傑消防：迷你倉窗戶光線充足 或令人誤會是火場出口
2021年12月22日：庭上質疑無人關注許志傑或耗盡氣樽存量 消防隊長認「我忽略咗」
2021年12月24日：許志傑3樓暈倒被抬至地下急救 消防區長稱免急救時「吸晒濃煙」
2021年12月28日：庭上質疑為何不留火場樓層觀察 高級消防區長：不需長駐
2021年12月31日：張耀升殉職消防未即時向同僚調查 總指揮：同僚傷感疲累需休假
2022年1月3日：時任助理消防區長：張耀升面罩漏氣 許志傑入火場25分鐘後耗氣量增逾倍
2022年1月4日：張耀升持舊款無緊急掣對講機入火場 消防區長：2015年起禁用
2022年2月7日：勞工處職安主任：消防無及時執行緊急應變程序
2022年2月8日：心臟科專家證人稱兩事主有心血管阻塞或加速死亡
2022年2月9日：英專家稱港消防救火戰術差 令消防員身陷不必要危險
2022年2月10日：火場入口紙皮充當指揮板 英消防專家：31年見過最差入口指揮官紀錄
2022年2月11日：英消防專家稱消防內部或有「自滿心態」 消防處反駁不應以偏激結論抹煞前線辛勞
2022年2月14日：迷你倉用金屬板間隔 英消防專家稱更易傳熱
2022年2月16日：城大專家稱消防拆除廣告板時機恰當 批英消防專家部分說法無根據
2022年2月18日：屋宇署工程師稱迷你倉加建間隔 致逃生路徑過長
2022年2月22日：政府化驗師稱起火因冷氣機故障 未盡早報警引發大火
2022年2月25日：張耀升持舊款對講機 時任消防總長：原則上不宜火場使用