迷你倉大火死因庭｜兩名殉職消防員死於不幸　死因研訊報道一覽【附相關連結】 (13:13)

2016年6月21日，九龍灣淘大工業村迷你倉發生四級大火，大火焚燒108小時，參與撲救的高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職。死因庭由2021年9月起展開研訊，傳召共71名證人出庭作供，押後至今日（10日）裁決，死因裁判官裁定兩名消防死於不幸。明報電子平台組整理死因研訊部分報道。