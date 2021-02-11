迷你倉大火死因庭｜裝修承辦商東主否認負責裝冷氣　水電工稱起火樓層較翳焗 (16:05)

涉事時昌迷你倉的裝修工程由泰發工程有限公司承辦，該公司東主王岱繼續作供。他承認沒有收到時昌的指示，要按照《消防條例》設計倉內的格局，亦沒有將改動過的圖則呈交屋宇署，「根據經驗，我認為無需要做這件事，普通裝修不需要入（圖）則」。

德輝冷氣水電工程公司維修工人楊振杰供稱，他的父親是該公司東主，公司從2014年起替迷你倉維修和更換冷氣機。楊振杰透露，安裝冷氣機毋須技術牌照，他「學師」多年便獲父親認可，晉升為維修師傅。

最先起火的3樓迷你倉設有3部冷氣機。呈堂單據顯示，2014年8月，德輝在3樓安裝兩部冷氣機，並在2016年3月替換另一部冷氣機的室內機。楊振杰解釋，2016年3月發現冷氣機的電路板故障，故拆除原有的室內機，換上時昌提供的舊款室內機。

從呈堂照片可見，3樓冷氣機鄰近電梯大堂。楊振杰承認，該處較為翳焗，但冷氣機的熱氣可以在天井散發出去。