迷你倉大火死因庭｜副消防總長：起火首日沒設入口指揮站「安排唔理想」 (18:20)

現任副消防總長翁錦雄為起火首日（2016年6月21日）中午至晚上的行動總指揮，殉職消防員張耀升當晚遇事。張耀升家屬一方關注，當日有消防員感覺炙熱難耐，在火場逗留一分鐘後便撤離。翁錦雄表示對事件不知情，但稱如果下屬發現火場不適宜工作，應盡快通知他。對於擅長坍塌搜救工作的張耀升被派往火場救火，翁錦雄強調任何消防員都能勝任救火任務，他是「憑經驗、憑專業」作出判斷。

張耀升家屬一方提及，早前證供顯示有消防員不太傾向用對講機對話。翁錦雄否認消防處內部存在不用對講機的文化，強調面對面溝通同樣有效。

庭上透露，張耀升在火場失蹤後，「Mayday」程序一直未有正式啟動；直至張耀升被抬上白車，消防控制中心才正式啟動「Mayday」。時任助理處長李亮明被問及此事，表示不願評論同僚忘記啟動「Mayday」的原因，但稱他從事消防工作36年都未曾啟動「Mayday」。研訊明（27日）續。

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