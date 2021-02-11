迷你倉大火死因庭｜消防總隊目入火場搜救張耀升　皮膚熱至刺痛　形容「入職以來最高溫火場」 (15:40)

九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因研訊今（29日）繼續。火警時嘗試入火場搜救殉職消防員張耀升的時任消防總隊目梅斯榮表示，起初尚可接受火場的高溫，後來他沿走廊前行8至10呎後，感覺皮膚「焫到刺痛」，他無法抵受高溫，遂吩咐隊員射水降溫，沒有繼續前行。
梅斯榮於2016年6月21日傍晚6時接報到火場，他說候命期間，消防員尹建偉神情哀傷、雙眼通紅地坐在迷你倉外，現場氣氛緊張，他知悉有同僚在火場走失。至晚上7時，他形容上司翁錦雄以沉重語氣，指派他帶領3名隊員入火場降溫，並搜救高級消防隊長張耀升（終年30歲），「如果見到佢仲係生勾勾，要拯救佢出嚟」。
梅斯榮表示，他指示兩名隊員留守近入口的走廊位置，另一名隊員用喉筆射水降溫，他則沿走廊前行，其間感覺皮膚刺痛，沒有繼續前行。他說，涉事迷你倉是他入職消防員以來，遇過最高溫的火場。
梅斯榮稱，在走廊遇到自稱「李sir」的高級消防隊長，對方反映火場高溫難耐，他吩咐隊員向「李sir」身上射水降溫，及後撤出火場。梅斯榮說後來現場有人起哄，有同僚把張耀升拖出火場門口，「其中一人件PBI（滅火防護服）有煙標出嚟」。
大火過後，梅斯榮稱他連續數日出汗，被中醫診斷有「火燒心」的症狀。在盤問下，他承認沒有向上級報告在火場皮膚刺痛一事，「匯報溫度幾高無意思，火場情況千變萬化」。研訊明（30日）續。
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