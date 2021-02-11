迷你倉大火死因庭｜消防總隊目入火場搜救張耀升　皮膚熱至刺痛　形容「入職以來最高溫火場」 (15:40)

梅斯榮於2016年6月21日傍晚6時接報到火場，他說候命期間，消防員尹建偉神情哀傷、雙眼通紅地坐在迷你倉外，現場氣氛緊張，他知悉有同僚在火場走失。至晚上7時，他形容上司翁錦雄以沉重語氣，指派他帶領3名隊員入火場降溫，並搜救高級消防隊長張耀升（終年30歲），「如果見到佢仲係生勾勾，要拯救佢出嚟」。

梅斯榮表示，他指示兩名隊員留守近入口的走廊位置，另一名隊員用喉筆射水降溫，他則沿走廊前行，其間感覺皮膚刺痛，沒有繼續前行。他說，涉事迷你倉是他入職消防員以來，遇過最高溫的火場。

梅斯榮稱，在走廊遇到自稱「李sir」的高級消防隊長，對方反映火場高溫難耐，他吩咐隊員向「李sir」身上射水降溫，及後撤出火場。梅斯榮說後來現場有人起哄，有同僚把張耀升拖出火場門口，「其中一人件PBI（滅火防護服）有煙標出嚟」。

大火過後，梅斯榮稱他連續數日出汗，被中醫診斷有「火燒心」的症狀。在盤問下，他承認沒有向上級報告在火場皮膚刺痛一事，「匯報溫度幾高無意思，火場情況千變萬化」。研訊明（30日）續。

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