迷你倉大火死因庭｜助理消防區長：張耀升持舊款對講機無法與外溝通　倘知不派其入火場 (18:00)

張耀升於起火首日，即2016年6月21日晚上伙拍尹建偉入火場，事主家屬一方關注，余家銳是否知悉尹建偉事發前已有6年沒有入火場救火。余家銳形容，張耀升與尹建偉二人的體能「好fit」，加上所有消防員都要接受26周基本訓練，足以應付救火任務，所以下屬事前多久沒有入火場，並非他考慮委派工作的先要條件。

張耀升生前駐守消防及救護學院，主要負責教學工作，並非恆常參與救火的行動組消防員。事主家屬一方問及，余家銳有否考慮以對講機通知行動組上司增援，而不是派張耀升入火場。余家銳回應稱，如要用對講機向行動組求助，或要逐級通知指揮官派員，估計耗時約5分鐘，「但個火唔會等我哋」，所以他要盡快找人入火場，最終在張耀升自動請纓之下作出人手調動。

時任署理助理消防區長羅嘉欣稱，在起火首日，她曾指示下屬用鐵筆和萬能斧敲打迷你倉外圍的窗戶，替火場通風，惟窗戶被木板遮蓋，「點爆都爆唔到」。研訊明（20日）續。

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