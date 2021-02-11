迷你倉大火死因庭｜消防隊長：許志傑失去意識未啟動「Mayday」　相信與下屬夠人力拯救 (16:36)

起火第3日（2016年6月23日），溫志平帶領4名消防員入火場，接替許志傑所屬「觀塘泵」（觀塘消防局泵車的簡稱）隊伍的工作。溫志平稱，上司盧錦榮提醒他不必帶爆破工具入火場，因為稍後可以使用「觀塘泵」帶備的工具。

不久，溫志平遇上「觀塘泵」主管邱曉生，他向邱曉生表明「觀塘泵走啦，我嚟接你更」，邱曉生遂轉身離開。溫志平說，消防員一向緊貼同僚行動，惟邱曉生當時獨自現身，身後沒有「觀塘泵」隊員跟隨，他感到奇怪和不尋常。裁判官聽畢質疑，他僅與邱曉生「打聲招呼」，沒有商討工作和交接工具，他承認「嗰刻無交到更」。

後來，溫志平走到主走廊盡頭，發現包括許志傑的3名「觀塘泵」隊員身處一個光線昏暗的迷你倉，倉門看來不知所終。他說，許志傑一度拉扯金屬隔板，身旁同僚拍打許志傑約半分鐘，惟許志傑沒有反應，不久靠在牆身暈倒。他帶領4名隊員，用8分鐘將許志傑抬出火場，「抬完佢，我10隻手指都瘀晒」。

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