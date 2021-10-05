迷你倉大火死因庭｜消防隊目搜橫巷膝碰氧氣樽　揭張耀升倒地失知覺 (14:36)

庭上讀出消防隊目陳顯基的書面供辭，他於2016年6月21日五度進入涉事迷你倉滅火，於最後一次尋回失蹤事主張耀升。當晚7時許，他伙拍高級消防隊長朱偉文入火場，二人沿主走廊前進時，主要撲滅第三條橫巷頂部的火勢。他在第三條橫巷尋找張耀升不果，僅發現地面滿佈雜物。

迷你倉橫巷現「五顏六色火光」 疑燒着化學品或金屬

不久，陳顯基與朱偉文走入第四條橫巷射水搜救，二人難忍前方高溫，決定撤退。陳顯基在庭上供稱，橫巷內出現「五顏六色的火光」，他估計有化學品或金屬物料被燒着，有必要熄滅火勢。後來，他「半踎半爬」走入第二條橫巷搜索，右手摸索迷你倉門口，左手向前方擺動，最終走入巷尾位置，「膝蓋一縮，就碰到張sir（張耀升）個BA樽（氧氣樽）」。

隊目獨力拖行張耀升力竭 高呼同袍接手救人

陳顯基發現張耀升四肢屈曲躺於地上，他獨力拖行張耀升約兩米，後來與朱偉文一推一拉，嘗試把張耀升搬離後巷。由於他已筋疲力竭，只好將張耀升放在地上，並大叫「搵到張sir，係二巷同走廊附近」，讓增援的消防員接手救出張耀升。

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