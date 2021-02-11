迷你倉大火死因庭｜助理消防區長：張耀升自動請纓入火場　未入火場前張耀升體力充沛 (19:22)

研訊另一焦點，是消防員分批拉喉救火和爆破倉庫的策略。早前有證供指出，4名高層在起火首日（2016年6月21日）商討後採用「2+2」策略，從包括坍塌搜救專隊等的「技術救援隊」及「煙火特遣隊」內各派2員入火場。

有份商討的煙火特遣隊教官兼主管余家銳今有不同說法，他稱曾向上司翁錦雄表示隊員已很疲累，加上技術救援隊有小型工具快速爆破，因此他與另外3名高層同意兩隊「拍住做」，首次各派兩員入場成效不錯，便繼續此安排，無指明固定「2+2」。及至時任高級消防隊長黎健武撤出火場，稱曾一度撲熄天花板的明火，余家銳表示「搵人揸返條喉好啲！」，坍塌搜救專隊的張耀升聞言稱「阿Sir，等我嚟啦！我同阿Ray（尹建偉）入去」。

由於當天未入火場的二人體力充沛、火場無異樣，余家銳相信他們可應付此工作，再沿直喉撤出，故批准二人到主走廊找喉筆。而當時兩名煙火特遣隊員要到第一橫巷做較複雜的接駁消防喉，故4人分兩組行動。

死因研訊主任問余家銳，為何不向上司翁錦雄要求調派人手「揸水喉」，他稱火場爭分奪秒，調配需時、且其他人的體力或不及二人。聆訊明（19日）續。

迷你倉大火死因庭 相關報道：

煙火隊4人改2人一組 張耀升上司：「好後期」才知分工策略有變（10月15日）

張耀升持舊款對講機無緊急按鈕 消防：新款要向煙火特遣隊借用（10月11日）

救護隊目：張耀升抬離火場後沒呼吸但一度有脈搏（10月8日）

消防：火場濃煙密佈 認錯橫巷尋張耀升無果（10月7日）