迷你倉大火死因庭｜副消防總長：消防處至今未供複雜間隔救火訓練 (18:38)

消防員張耀升起火首日（2016年6月21日）晚上在火場走失。翁錦雄表示，知悉張耀升失蹤後，隨即派人入火場搜救。被問到為何沒有派員在3條橫巷同時搜索，他解釋火場入口狹窄，難以容納多人出入。

綜合證供，部分被派往尋找張耀升的消防員在火場迷路。被問到消防處有否檢討事件，以避免同類事件重演，翁錦雄沉默片刻沒有回答，在死因研訊主任追問下，他稱處方可以提供更多應付複雜間隔的火場訓練，亦承認事發至今，處方沒有提供相關訓練。

庭上播放消防控制中心與指揮車在當晚的對話錄音，顯示助理消防區長趙錫坤晚上7時43分表示有同僚失蹤，表示「會行mayday」。3分鐘後，助理處長李亮明接替翁錦雄成為行動總指揮，大火由三級升為四級火警。研訊明（26日）續。

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