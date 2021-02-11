迷你倉大火死因庭｜憶張耀升入迷你倉橫巷重複叫喊「似搵緊嘢」　消防作供飲泣 (20:17)

尹建偉於2016年6月21日、即起火首日入火場，他當時擔任消防訓練學校（消防及救護學院前身）的坍塌搜救專隊教官，與張耀升（終年30歲）同隊。

起火首日，尹建偉和張耀升等隊員接報到迷你倉執勤，他稱隊員約於下午6時接受上司溫錦明的訓示，獲告知入火場時「最好直入主走廊，唔好入橫巷工作」。不久，他被指派與張耀升進入火場，目標是尋回消防喉的喉筆。他稱聽到張耀升將氧氣存量匯報予上司霍永鴻，但無留意霍永鴻有否親自檢查張耀升的氧氣樽。

尹建偉憶述，他與張耀升在火場半蹲前進時，他的左手扶着消防喉，右手搭着張耀升的氧氣樽。他首先開喉撲滅迷你倉橫巷的火舌，接着以「水霧攻擊法」灌救另一批迷你倉的明火。及後，他將喉筆交給張耀升，由張耀升繼續救火，他則專注整理地上的消防喉。不料，他揹在肩膊的鐵筆突然掉下，他其後發現張耀升在橫巷位置大叫，「佢左轉右轉，好似搵緊嘢」。研訊明（28日）續。

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