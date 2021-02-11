迷你倉大火死因庭｜張耀升多次折返火場橫巷終走失　拍檔欲折返尋人終放棄　庭上痛哭「當時我真係好驚」 (14:18)

九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因研訊今（28日）繼續。伙拍消防員張耀升入火場的現任消防隊目尹建偉作供稱，張耀升再次在火場走失，「我有諗過再返入去（橫巷）搵佢，但我考慮過，自己未必做到呢件事，當時我真係好驚，我開始喺呢一個位置迷失方向。」尹建偉當庭哭泣，裁判官下令提早小休。

尹建偉與張耀升於2016年6月21日入迷你倉救火，他昨（27日）在庭上憶述二人在火場失散的經過，今續作供。尹建偉表示，在火場向前走期間，他發現張耀升獨自走入橫巷，張耀升頭上的天花板和身旁都有火焰，「好似畀火包圍住」，有見於此，他上前抓緊張耀升，把張耀升拉回走廊，並說：「阿sir，條喉係度，我哋出返去先」。張耀升回應「OK」，他遂轉身撤離。

尹建偉稱前行兩三步後，感覺身後無人跟隨，他見到張耀升折返剛才的橫巷。張耀升大叫「Ray啊」或「喂啊」，不知是否在叫喊他的英文名。此時，他回頭抓緊張耀升，語帶粗口表示：「阿sir，咪x再玩啦，出返去啦我哋！」他記得張耀升意識清楚，同樣回答「OK」，由於他感覺很熱、很辛苦，遂加快速度撤離火場。

尹建偉哽咽表示，他走到較近出口的走廊時，回頭又發現張耀升不知所終。他曾打算折返尋找張耀升，但在慌亂下打消念頭，及後遇上煙火特遣隊的同僚，他才找到出口，衝出火場。雖然已耗盡體力，他不忘向上司和同僚求助，「每一個同我接觸，我都講『唔該你幫我搵返阿sir出嚟』」。