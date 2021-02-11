迷你倉大火死因庭｜煙火隊4人改2人一組　張耀升上司：「好後期」才知分工策略有變 (19:18)

時任消防助理區長翟國威供稱，他於起火首日（2016年6月21日）兩度進入火場，事前沒有向入口指揮官霍永鴻交出可以啟動衛士個人防護監察儀器的個人識別卡，「可能我唔記得咗」，他承認此舉不符合消防員接受的基礎訓練知識。被問到霍永鴻有否檢查張耀升的衛士儀器，他稱張耀升入火場時，他正在火場外休息，沒有留意此事。

研訊另一焦點，在於消防員分批拉喉救火和爆破倉庫的策略。翟國威表示，他與多名指揮官商討過，決定將火場的200多個迷你倉「一路直爆（破）」，但沒有訂下明確方案和行動路線，他只負責觀察火場環境。死因裁判官問及，翟國威作為消防助理區長，當日在火場是否具領導角色。他回應稱，比起隊伍主管，他的角色更接近是隊員。研訊下周一（18日）續。

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