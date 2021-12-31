迷你倉大火死因庭｜張耀升殉職消防未即時向同僚調查　總指揮：同僚傷感疲累需休假 (19:47)

當時大火焚燒超過三日仍未救熄。起火第三日（2016年6月23日），許志傑晚上約6至7時在火場失蹤，時任署理消防總長（九龍）、火場總指揮江炳林當晚7時半得知許志傑受傷送院。江炳林說，消防員一向以搜救工作為重，如果發生意外才要盡快通知上司。

許志傑家屬一方問到，另一事主張耀升於起火首日（2016年6月21日）殉職，江炳林有否考慮派下屬入火場的風險。江炳林表示，消防員的天職是救火，火勢於起火第三日變得猛烈，一旦大廈倒塌，可能撞向附近的民居，後果不堪設想。他又說，就算消防員的裝備再精良，「火勢總會有變化，無辦法排除安全風險」。

江炳林承認，張耀升於起火首日遇事後，他沒有向同僚查問救火工作，以及調查事故原因。他強調，那批同僚工作一日後循例休假兩日，「佢哋做完一場火警，好傷感、疲累」，故不宜向他們索取調查所需的資料。研訊2022年1月3日續審。

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