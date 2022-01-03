迷你倉大火死因庭｜時任助理消防區長：張耀升面罩漏氣　許志傑入火場25分鐘後耗氣量增逾倍 (19:54)

時任助理消防區長何惠寧在庭上讀出報告指出，高級消防隊長張耀升（終年30歲）的面罩未能通過「正壓供氣閥測試」，估計是面罩上一處肉眼看不見的破損導致面罩漏氣；當換上全新的瓣膜後，面罩便能通過相關測試，故得出是口罩的供氣閥瓣膜出問題。何惠寧分別將「正常」及「有滲漏問題」的面罩連接案發時張耀升使用的270巴呼吸氣瓶，正常面罩可供呼吸39.4分鐘，有問題面罩則為38.4分鐘，即面罩有破損會減少在火場工作時間1分鐘。

何惠寧續指出，翻查在張耀升身上、可發出警報呼救的衛士個人防護監測儀器（下稱衛士儀器）後，發現並無張耀升入火場、甚至使用呼吸機的紀錄，唯一可能性是張耀升無將個人識別卡連接至衛士儀器。何惠寧說，衛士儀器理應會自行啟動，惟可能是「太耐無用，要嗌返醒佢」，稱如果當日中午12時該衛士儀器曾被啟動，張耀升相隔6小時後再使用亦可能要「重新叫醒佢」。

何惠寧又指出，消防隊目許志傑（終年37歲）剛入火場時的耗氣量平均為每分鐘44.29公升，比平日的狀態更好，形容為「好Fit」；然而約25分鐘後，其耗氣量增至每分鐘100公升，估計是當時他已精力耗盡，甚或撞到面罩移位、或搬重物而導致耗氣量上升。

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