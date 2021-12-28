迷你倉大火死因庭｜庭上質疑為何不留火場樓層觀察　高級消防區長：不需長駐 (18:00)

盧錦榮於火警第三日（2016年6月23日）抵達火場，與時任消防區長謝德輝及助理消防區長鄺健洪一同指揮火場3樓1號梯的出入口，他曾帶領隊員到3樓火場及運送爆破工具，隨後返回地面。死因研訊主任程慧明質疑，鄺健洪已留在地面指揮，為何盧錦榮沒留在3樓觀察，盧認為當時不需這個安排，亦不知道前一天有人長駐3樓觀察情況，又說帶領隊員進入火場，已能「話畀佢哋知我哋係陪住佢哋」，亦會稍作停留，回答隊員的疑問。

庭上播放對講機錄音，顯示有人提到有同事感不適。盧錦榮供稱當時情況混亂，已記不起是透過錄音機還是有人口頭告知他此事，但當時以為是青山灣升降台呼叫，未意識到事態嚴重，亦因為想留在地下收集更多資訊以作部署，故沒有親自上3樓了解。

錄音其後顯示有人稱「我哋宜家秤緊佢出嚟」，盧錦榮表示當時知悉此事，亦同意理應可肯定事態嚴重及啟動「Mayday」程序，但他30多年消防生涯期間均沒啟動過該程序，他同一時間亦要處理很多事情，故先做當時最急切的事，沒有啟動「Mayday」程序。

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