迷你倉大火死因庭｜助理消防區長稱救火困難　「唔係一個火場，係好多火場同時發生」 (15:35)

九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因研訊今（6日）踏入第21日。時任高級消防隊長、現任助理消防區長朱偉文強調，當日在迷你倉救火相當困難，因為倉庫之間非常密集，難以直接射水滅火，「唔係一個火場，根本係好多火場同時發生」。他亦在已爆破的迷你倉發現幾塊方形鋰電池，而倉內五花八門的雜物，全是可燃燒物料，「我都幾驚訝，由底部至頂部都係燃料」。

朱偉文於2016年6月21日晚上7時許，與下屬在火場尋回同袍張耀升。他透露，當時在主走廊發現「五顏六色的火光」，包括藍色、白色和紫色混雜的火焰，估計燒着化學品或塑膠物料，對人體潛在傷害相當大，亦有爆炸風險。

作為消防及救護學院煙火特遣隊的主管之一，他分析迷你倉大火比家居大火更危險，因為倉庫天花板由鐵絲網包圍，煙霧和熱空氣更容易對流，火勢以「一個傳一個（倉）」的方式蔓延。他觀察到，火場的明火直線向上噴射，所以同僚在門口設置鼓風機，無法影響火場內的空氣流動。

他提到，迷你倉環境狹窄，消防員當日在火場射水，無可避免會沾濕俗稱「黃金戰衣」的滅火防護服，他自己的黃金戰衣近七至八成濕透，變相減低衣服的抗熱功能。他憶述，當晚與下屬陳顯基把張耀升拖出橫巷時，陳顯基冀盡力帶走張耀升，「想拉多一吋就一吋」。惟他認為二人體力不繼，「再逗留多10秒、8秒都唔得」，便先行撤離。