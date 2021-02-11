迷你倉大火死因庭｜迷你倉經理：上司建議滅火筒救火　稱「等埋我先報警」 (15:10)

2016年6月21日早上10時半，黃家晉稱發現3樓的閉路電視畫面呈黑色，他遂前往3樓查看，見到倉內走廊地下起火，火勢蔓延走廊一半範圍，「有煙湧出嚟」。他隨即致電上司呂國榮查詢，呂國榮建議他用滅火筒救火和購買毛巾，又稱「我返緊公司，等埋我先報警」。黃家晉稱「真係唔夠膽」，所以沒有使用滅火筒。他亦不懂得處理火警，於是半掩着迷你倉的閘門，前往附近商場買毛巾。

呂國榮到場後，表示要用毛巾遮掩口鼻。黃家晉再開門察看起火的迷你倉，發現裏面環境黑暗，「燒着地下黑色嘅嘢」。後來警方到場，所有迷你倉員工一同撤離。

在死因研訊主任提問下，黃家晉表示自己負責管理迷你倉的日常事務，未接受過火警事件的訓練，但他承認入職以來，從沒有參與火警演習，涉事迷你倉亦沒有張貼勞工處《工作地點防火指引》。

死者家屬一方展示火災後的照片，表示不同樓層的迷你倉藏有天拿水和油漆等易燃物品。黃家晉回應稱，迷你倉租約規定不可存放違禁品，但員工無權檢查租客擺放的物品。

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