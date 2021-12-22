迷你倉大火死因庭｜庭上質疑無人關注許志傑或耗盡氣樽存量　消防隊長認「我忽略咗」 (17:51)

消防隊長陳依力供稱，起火第三日（2016年6月23日）傍晚近6時半，他替許志傑及另外3名「觀塘泵」（觀塘消防局泵車）隊員檢查裝備，確認各人的裝備運作正常，並記下各人的氣樽存量。至晚上7時，他計算發現各人的氣樽存量剩下10分鐘使用時間，隨即以對講機通知「觀塘泵」主管邱曉生，惟對講機傳來雜聲。

陳依力表示，許志傑後來在火場不知所終，他在對講機呼叫「有無危險？」，邱曉生回應「佢哋出緊返嚟」。陳依力一度以為同僚安然無恙，後來才知道許志傑暈倒。

死因研訊主任表示，陳依力的書面供辭沒有提及測試許志傑的對講機功能，陳依力承認沒有在口供交代所有細節，但強調曾測試許志傑的對講機。

死因研訊主任又指出，根據對講機錄音內容，陳依力多次要求下屬點算人數，其工作重心似乎沒有放在「正接受救援嘅同事」（即許志傑）身上。陳依力強調，他按照上司要求點人數，但承認沒有考慮許志傑的氣樽狀況。研訊明（23日）續。

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