迷你倉大火死因庭｜許志傑3樓暈倒被抬至地下急救　消防區長稱免急救時「吸晒濃煙」 (21:29)

起火第三日（2016年6月23日），時任消防區長謝德輝負責指揮救火工作。許志傑家屬一方問到，為何謝德輝吩咐下屬將許志傑抬到地面施救，而不是直接在3樓急救。謝德輝聞言稱，「你唔喺現場，唔知現場環境喺點」。死因裁判官指出，證供顯示許志傑救出火場時仍有微弱呼吸，如果即時供氧急救，做法會否更理想，謝德輝稱「無諗到咁細緻」。

許志傑家屬一方亦問到，另一事主張耀升於起火首日（2016年6月21日）殉職，反映迷你倉的複雜間隔阻礙救火，為何謝德輝於起火第三日沒有索取迷你倉圖則作參考。謝德輝稱，救火要以現場觀察為依歸，「唔會靠一幅圖救火」。

研訊下周二（28日）續。

迷你倉大火死因庭 相關報道：

消防「防禦」在外射水無效改「進攻」入倉 許志傑處火場（2021年12月23日）

庭上質疑無人關注許志傑或耗盡氣樽存量 消防隊長認「我忽略咗」（2021年12月22日）

有份拯救許志傑消防：迷你倉窗戶光線充足 或令人誤會是火場出口（2021年11月3日）

消防隊長：許志傑失去意識未啟動「Mayday」 相信與下屬夠人力拯救（2021年11月2日）

消防員︰許志傑有責任心有經驗 緊急關頭「會帶我哋離開」（2021年11月1日）

許志傑上司︰無留意下屬在火場反映不適 毋須緊急撤退（2021年10月29日）

與許志傑等失散無按緊急掣 高級消防隊長哽咽稱非逞強 「想搵番其他人多過救自己」（2021年10月28日）