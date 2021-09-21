迷你倉大火死因庭｜消防隊目：張耀升被發現時　身上監測儀不在啟動狀態 (15:50)

消防隊目胡偉傑2016年6月21日中午接替2樓迷你倉的火場入口指揮工作，檢查煙帽隊的裝備。他表示，入口指揮官一般要準備「呼吸器行動紀錄表」，記下煙帽隊入火場的時間和裝備，但他上一任指揮官沒有此紀錄表。他又指出，煙帽隊入火場之前，應該將手寫煙霧牌及個人識別卡交予指揮官保管。

代表殉職高級消防隊長張耀升（終年30歲）家屬的大律師曾藹琪表示，根據相關報告，張耀升被發現時，由助理消防區長趙錫坤檢查裝備，確認張耀升的手動警報掣仍有電，但呼吸氣瓶的總掣已關閉，至於煙霧牌仍掛在氧氣瓶，身上不見識別卡。

胡偉傑解釋，如要知道張耀升的衛士儀器有否啟動，可以下載當中的使用數據。曾藹琪表示，消防處事後檢查張耀升的衛士儀器，發現無法抽取數據。胡偉傑遂指出，「以我經驗，有可能係無啟動警報器」。他又稱，入口指揮官應該檢查下屬的氧氣存量，消防員亦有責任留意自己的氧氣量是否足夠。

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