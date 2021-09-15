迷你倉大火死因庭｜消防：不排除有人被困　派煙帽隊快速搜救 (17:45)

首批到場的時任高級消防隊長劉勁男為現場指揮官，並於火場入口梯間，指揮煙帽隊在指定時間內行動。時昌迷你倉一方代表問及，火場內是否有人，劉勁男指出沒有下屬報告有人被困，但現場濃煙密佈，視線受影響，故不能肯定。死因裁判官黃偉權其後指出，檢查倉外被鎖上鎖頭，可知裏面應該無人，劉勁男回應煙帽隊有類似搜索。

迷你倉一方代表質疑，劉勁男早前供稱「每個迷你倉上鎖」，劉勁男澄清據煙帽隊入火場後匯報，是大部分迷你倉有上鎖。他補充，消防員的防火手套甚厚，難以摸到上鎖與否。

劉勁男表示，消防員有相關安全指引，按照火勢判斷逗留在火場的時間。被問到是否知悉火場溫度，劉勁男稱升降台有使用熱能顯像機嘗試尋找火源，該儀器可透過紅外線以顏色區別溫度差異，惟未能探測金屬倉內的溫度，該型號亦不能準確量度溫度。

代表死者張耀升家屬一方關注，消防員為何沒有使用引端繩指示出入口，劉勁男認為倉內太多通道且狹窄，間隔複雜有如「過三關」，認為無助滅火及救援，消防員可能更容易迷失。他又稱，不會設置引端繩在胡同。

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