迷你倉大火死因庭｜維修工：迷你倉冷氣間中短路跳掣　經理：曾商救火否終返辦公室工作 (18:35)

涉事迷你倉2016年6月21日起火。鍾國成表示，事發當日早上10時許，3樓迷你倉傳來一陣煙味，他陪同保安員上前查看，並從電梯大堂附近拿起滅火筒，打算用來救火，「但煙太大，我行兩步，不夠一米，啲煙就攻出來，我不敢再入去」。由於火勢甚大，他提議保安員報警，區域經理黃家晉則說要通知上司，最後由保安員打電話報警，「我不記得如何決定，講錯會好麻煩」。後來，他見到2樓辦公室仍有人出入，於是幫忙叫人疏散。

庭上透露，迷你倉3樓的冷氣機最先起火，同層共有3部冷氣機。鍾國成表示，印象中事發前兩個月，他沒有維修3樓的冷氣機。他續稱，倉內冷氣機設有「時間掣」，不會長期運作，每隔4小時左右會自動關閉。

鍾國成透露，他是公司案發時唯一持有電工牌的員工，負責到各區迷你倉維修電器；直至去年，公司才聘請多一名持牌維修工人。他表示，案發當日留意到涉事迷你倉3樓天花板附近有一條膠喉起火。死者家屬一方關注，俗稱「貓頭鷹燈」的應急照明燈事發前缺乏維修，鍾國成回應，他負責維修所有迷你倉的電器，「一個人做不到咁多嘢」。

迷你倉副經理：聞倉起火先返辦公室打卡

時昌迷你倉副經理宋國光則供稱，他當日到達公司，從同事口中得悉3樓迷你倉起火，「我就去1樓（辦公室）打卡先」，及後發現3樓倉庫冒出大量黑煙，「伸手不見五指」。宋國光說，當時火警鐘聲長響，他與同事需要加大聲量說話，商討是否入倉救火。不過，他後來決定折返1樓工作，並以電腦處理公務逾10分鐘，才響應警方呼籲撤離現場，「我不知道火警如此嚴重」。研訊明（9日）續。

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