迷你倉大火死因庭｜保安主管：時昌無參與年度火警演習　「佢唔參與無理由強迫」 (17:55)

淘大商場保安主管陳滿根負責管理其他外判保安員的工作，包括淘大工業村的保安。2016年6月21日早上近11時，他稱收到同事通知淘大工業村起火，於是趕到涉事大廈的天井位置，發現有煙冒出後報警。他稱曾問保安員袁志強會否報警，對方回應「時昌（迷你倉）話佢哋搞得掂」。

保安主管：無論火勢大小「有煙攻出就要報警」

陳滿根說，消防員不久到場，他先敲碎火警鐘的玻璃，然後帶領消防員到起火的3樓迷你倉。被問到為何報警，他強調無論火勢大小，「有煙攻出嚟就要報警」。

怡華專業工程公司東主黎民中今午供稱，其公司是淘大工業村的消防設備外判商，基本上每年檢查一次滅火筒和火警鐘等裝備，大火前最近一次檢查是2016年5月。根據文件，整座大廈有21個滅火筒，其中11個標記為有缺陷。他解釋，部分滅火筒「甩頭甩髻」或水劑不足，但經過維修保養後，已回復正常。研訊明（14日）續。

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