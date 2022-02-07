迷你倉大火死因庭｜勞工處職安主任：消防無及時執行緊急應變程序 (17:29)

聯合醫院急症室醫生蕭啟文引述醫療報告表示，事主許志傑於起火第3日（2016年6月23日）晚上7時35分送抵急症室，其體溫為40.6度，要靠冰塊、風扇和水降溫。院方起初不知道許志傑的身分，故無法追查病歷，但蕭啟文認為許志傑的脈搏已停頓，醫護採用心肺復蘇法急救，無法追查病史對急救過程的影響不大。

蕭啟文說，當晚為許志傑注射31劑腎上腺素及人手輸氧，許志傑始終沒回復心跳，遂於晚上9時10分停止急救，宣布他死亡。

勞工處職業安全主任林慧貞引述處方調查報告稱，另一事主張耀升及其拍擋尹建偉均配備舊款無線電對講機，不設「緊急求救掣」，亦未能與新款對講機通訊；若兩人配備新款對講機，有助及早通知火場外的同袍，加快救援。

對於尹建偉離開火場27分鐘後，才正式啟動「Mayday」程序，林慧貞承認當時有大量消防員協助救援，但指揮官沒有即時執行「Mayday」，影響拯救行動。林慧貞又說，起火首日（2016年6月21日）和起火第3日的「Mayday」啟動信息都有延誤，情況不太理想。聆訊明（8日）續。

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