迷你倉大火死因庭｜消防：向倉頂射水效果不佳　爆破撲救後火曾減弱　其後增強更快 (19:00)

涉事迷你倉於2016年6月21日開始起火，消防處早上近11時接報火警。劉勁男表示，他早上11時許帶領5名消防員坐泵車抵達淘大工業村，發現濃煙從3樓飄出。他先指示下屬視察2樓的間隔，及後指派兩名消防員為第一組「煙帽隊」，帶喉入3樓火場滅火及搜索。他透過對講機與「煙帽隊」保持通話，知悉大部分迷你倉已上鎖，大火的分煙層離地面有1.6米高，但未知火勢源頭。

劉勁男透露，他與另一名高級消防隊長商討過，考慮火場面積龐大，決定指示「煙帽隊」從不同入口向天花板的濃煙射水，嘗試驅散可燃氣體。

後來，劉勁男稱迷你倉走廊不見有明火，估計火源是已上鎖的倉庫，他遂派第二組「煙帽隊」入火場，改為要求「煙帽隊」向迷你倉頂部的金屬網射水，令水折射回倉內，但向頂部射水的效果不佳，便下令爆破迷你倉。至中午12時14分，現場人員決定將火警由一級升至三級。他透露，爆破共7個迷你倉後，發現其中3個倉庫有明火，滅火後火勢減弱。惟至中午12時半，濃煙比之前更大，估計是燒着了不知名物品。

劉勁男下午接受時昌迷你倉一方盤問。代表時昌迷你倉的大律師梁家欣問及火勢在當日中午變得嚴重的情況，劉勁男表示，下屬強行爆破迷你倉後，火勢增強速度比之前更快，完全不受控制，「救熄部分迷你倉之後，好突發，第二啲倉又着咗」。

消防認無取迷你倉圖則：唔信快得過由同事落樓睇

梁家欣引述消防處一份內部指引稱，如果火場面積較大，指揮官應該嘗試任何方法索取現場的圖則，或者聯絡單位佔有人。劉勁男承認，由於當時人手有限，他沒有嘗試索取迷你倉圖則，僅指派下屬到2樓視察倉內結構，「我唔相信搵第三方攞圖則，會快得過由一個我熟悉、信任的同事，落樓睇迷你倉的結構有幾複雜」。研訊明（14日）續。

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