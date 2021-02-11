迷你倉大火死因庭｜許志傑上司︰無留意下屬在火場反映不適　毋須緊急撤退 (19:40)

起火第三日，即2016年6月23日，邱曉生與下屬許志傑、袁耀強及徐建文組成煙帽隊入火場，許志傑最終被救出送院。

庭上播放對講機錄音，顯示邱曉生晚上7時多次呼叫失散的下屬，惟未獲回應，其間入口指揮官提醒4人的氣樽存量只夠消耗多10分鐘，「留意返你哋工作時間」，惟邱曉生在庭上表示無印象聽過。

根據錄音，邱曉生一度報告「同3個隊員未聯絡到」，不久表示重新聯絡到下屬。數分鐘後，另一支煙帽隊表示火場有人「瞓咗喺度」，邱曉生查詢遇事者是否其下屬，對方稱是。

袁耀強供稱，他與另外3人經過十字路口時，感覺火場溫度上升，其中一人提議開始撤退，他意識到「所有人都同意撤退」，決定沿喉離開。及後，他發現一塊疑似鐵板阻擋去路，又被電線勾住氣樽，擾攘一番後撤出火場。他形容自己感覺暈眩、手腳麻痺，亦留意到徐建文陷入半昏迷狀態。研訊下周一（11月1日）續。

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