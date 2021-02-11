迷你倉大火死因庭｜迷你倉經理否認叫下屬「等埋我先報警」　認僅憑語氣假設火勢不嚴重 (15:57)

涉事迷你倉於2016年6月21日起火。事發當日早上，時昌迷你倉助理物業經理呂國榮原本前往另一區工作，途中收到下屬黃家晉致電。他稱黃家晉的語氣平淡，「只係話（淘大工業邨）3樓有火，唔知係大火定細火」，呂國榮沒有查問詳情，便趕去涉事迷你倉。不久，他收到第二通電話，黃家晉稱火勢已熄滅。呂國榮強調在兩通電話中，無人提過要報警。

代表死者家屬的大律師曾藹琪指出，呂國榮僅基於下屬的語氣，就假設火勢不嚴重，呂國榮同意說法，「如果佢（下屬）描述得好啲，當然要逃離現場去報警」。呂國榮強調，他當時未抵達迷你倉，「我唔喺第一身現場，同事直接目睹現場，唔通我叫佢唔報警，佢真係唔報警咩？」他重申沒有阻止下屬報警，「我有叫佢等埋我，無叫佢等埋我先報警」，又稱街邊的垃圾桶不時冒煙，但正常人不會報警處理。

庭上展示一份2016年1月的巡倉報告，顯示淘大工業村3樓至7樓欠缺「貓頭鷹燈」（應急照明燈）。呂國榮解釋，該處有間隔改動工程，可能影響照明系統。

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