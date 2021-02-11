迷你倉大火死因庭｜高級消防隊長：發現許志傑氣樽存量最低　安排接更後3下屬失蹤 (19:29)

起火第3日（2016年6月23日），邱曉生任職觀塘消防局的泵車主管，傍晚近6時半伙拍消防隊目許志傑、消防員袁耀強及徐建文進入3樓迷你倉，任務是爆破倉門和救火。邱曉生表示，許志傑在火場走在最前，袁耀強及徐建文緊隨其後，他本人在隊伍殿後。

邱曉生表示，他感覺火場的熱力提升，多次問下屬「覺唔覺得太熱？」，獲回應「無問題」。在許志傑持萬能斧爆破迷你倉之後，邱曉生表示消防喉突然失去水壓，他遂指示下屬後退休息。其間，他發現許志傑的氣樽存量只剩下110巴（bar），是4人之中最低，他隨即以對講機要求派員接更。及後，他發現身旁有接更的同僚，他向對方交代工作進度，轉身便發現3名下屬失蹤。他大叫「觀塘泵走啦」，惟無人回答。

邱曉生自言感覺意識模糊、體力不支，後來他在火場遇上其中兩名走失的下屬，一度堅持要搜索餘下的一人，但他難耐火場高溫，陷入半昏迷狀態，最終用盡氣力，以爬行方式撤出火場。

迷你倉大火死因庭 相關報道：

副消防總長：起火首日沒設入口指揮站「安排唔理想」（10月26日）

副消防總長：消防處至今未供複雜間隔救火訓練（10月25日）

助理消防區長：張耀升持舊款對講機無法與外溝通 倘知不派其入火場 （10月19日）

助理消防區長：張耀升自動請纓入火場 未入火場前張耀升體力充沛（10月18日）

煙火隊4人改2人一組 張耀升上司：「好後期」才知分工策略有變（10月15日）

張耀升持舊款對講機無緊急按鈕 消防：新款要向煙火特遣隊借用（10月11日）