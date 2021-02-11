迷你倉大火死因庭｜張耀升持舊款對講機無緊急按鈕　消防：新款要向煙火特遣隊借用 (16:12)

首日起火的2016年6月21日晚上近7時，鄒潘煒伙拍一名消防員進入迷你倉滅火，嘗試拉長第一條橫巷的消防喉，惟現場溫度太高，二人在火場逗留十多分鐘就撤離。鄒潘煒稱，上司沒有交代另一隊煙帽隊正在火場工作，他事後才知道張耀升亦在火場。根據庭上證供，估計張耀升在第二條及第三條橫巷附近徘徊。

當晚8時半，助理消防區長巫珊凱在迷你倉外乘搭雲梯，以鐵筆打破外牆的玻璃窗。他稱見到迷你倉冒出藍色、紫色及白色的火光，相信倉內比一般火災的溫度更高，「我要警惕自己，面對的危機幾高」。

巫珊凱表示，迷你倉玻璃窗黏上寫有「時昌迷你倉」的廣告橫額，敲碎後可以將整塊玻璃扯出，故他估計由強化玻璃物料製造而成。他又指出，所有隸屬消防及救護學院特種救援隊的隊員，均使用舊款無線電對講機；如要使用新款對講機溝通，他們會借用煙火特遣隊同僚的對講機。

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