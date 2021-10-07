迷你倉大火死因庭｜消防：火場濃煙密佈　認錯橫巷尋張耀升無果 (18:30)

消防員文偉傑供稱，首日起火的2016年6月21日，他於晚上7時知悉張耀升在火場失蹤，晚上8時伙拍時任消防總隊目盧科璋入火場搜救張耀升。他稱，迷你倉內不見明火，不久就在第二條橫巷近兩米位置，發現張耀升側身躺臥地上。他與盧科璋合力將張耀升拖出主走廊，盧科璋沿途用腳掃走雜物，二人最終把張耀升抬離火場。

文偉傑表示，尋獲張耀升時他已經失去知覺、毫無反應；其呼吸器沒有發出任何警報聲音，身上的衛士個人防護監察儀器亦沒有啟動。

盧科璋透過書面供辭表示，他與文偉傑進入火場之前，已經聽到同僚朱偉文和陳顯基簡述在火場找到張耀升的橫巷盡頭位置，所以他集中在第二條橫巷搜索，當時火場能見度「接近零」。

研訊明（8日）續。

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