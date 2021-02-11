迷你倉大火死因庭｜時昌迷你倉時景恒：對報警求助信心不大　否認指示盡量勿報警免外界知起火 (15:03)

根據消防處事後撰寫的調查報告，時昌迷你倉的1樓、4樓及6樓倉庫擺放油漆、風煤樽和壓縮氣樽等。時景恒表示，員工一般要留意從事裝修業的租戶會否存放危險品，他曾揭發有租戶擺放風煤樽，隨即將對方列入黑名單。

首日起火的2016年6月21日，時景恒與區域經理黃家晉及助理物業經理呂國榮溝通應對。他在庭上承認，當時沒有向下屬查問火勢的大小，「我對火認識唔係好深」，可能判斷有誤。但他強調已兩度指示呂國榮報警，「係佢（呂國榮）話要去現場睇吓先，我就好㷫，當然即刻報警，仲睇咩呢？」他形容，呂國榮的性格「比較笠」，語氣看來不太願意報警。

庭上披露，最先起火的3樓迷你倉，是由仿製澳洲原廠用料的內地物料建造。在事主家屬一方的盤問下，時景恒稱「目測來講」對內地物料有信心，又稱香港大部分迷你倉由內地物料建成。

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