迷你倉大火死因庭｜與許志傑等失散無按緊急掣　高級消防隊長哽咽稱非逞強　「想搵番其他人多過救自己」 (20:20)

邱曉生於起火第三日，即2016年6月23日帶領3名下屬許志傑、袁耀強及徐建文入火場，他與3人失散後，在半昏迷下爬出火場。他透露，上司事前交代迷你倉的間隔複雜，但沒有仔細形容倉內格局，所以他只是臨場決定入火場的路線。

綜合證供，配備新款無線電對講機的消防員，可以按掣啟動緊急應變程序「Mayday」，通知火場外的同袍。死因裁判官關注，為何邱曉生與下屬失散後沒有啟動「Mayday」。邱曉生稱當時意識模糊，沒有想過這樣做。被問到是否因為消防員的形象強勢，所以拒絕向同袍示弱求助，他哽咽否認有意逞強，只是「覺得想快少少搵番佢哋（下屬）」，未想過自己會落單遇險。

邱曉生表示，他不時參與「Mayday」模擬訓練，與同袍輪流扮演不同角色，案發時他加入消防處近3年，未曾扮演求助的遇險者。研訊明（29日）續。

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