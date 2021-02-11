迷你倉大火死因庭｜消防員︰許志傑有責任心有經驗　緊急關頭「會帶我哋離開」 (15:09)

起火第三日，即2016年6月23日，現任高級消防隊長邱曉生與下屬許志傑、袁耀強及徐建文組成煙帽隊，4人在火場走失後，許志傑被救出送院。庭上讀出徐建文在同年9月錄取的口供，提到一行4人在6月23日傍晚約6時45分進入火場，由許志傑爆開兩個迷你倉，徐建文負責射水。其後火場溫度上升，再射水亦未能降溫，地上積水加熱至接近沸騰狀態，徐建文感不適，向隊員表示「頂唔順」，意識開始迷糊，只感到身邊有人開始撤離，遂緊貼隊員，沿着消防喉離開。他補充說，許志傑「有責任心，有經驗，喺呢個緊急關頭會帶我哋離開」。

徐建文表示，一行人其後改變方向，亦不再沿着消防喉行走，其間他曾被疑似電線的物品纏住，他用盡氣力爬行後再跌倒，由許志傑扶起他，但不記得兩人是否有對話。

徐建文續稱，其體力下降，只記得跟隨隊員向某一方向找出路，其間許志傑頭盔上的電筒掉落，他替許志傑撿起電筒，但許志傑似乎未有取回，徐建文估計對方因戴着手套，難以重新安裝電筒。徐建文表示，一行人再被一塊鐵板阻擋去路，他嘗試推開鐵板不果，當時許志傑及袁耀強仍在身邊，印象中則不見隊長邱曉生。徐建文其後感體溫愈來愈高，知覺模糊，只感到有人扶他離開。

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