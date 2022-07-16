三伏天全年最熱　中醫提醒三伏天飲食、天灸注意　按穴助止汗 (11:55)

三伏天是一年天氣最熱的時候，三伏天為期約30日，每十日為一伏。註冊中醫胡玘君表示，今年的初伏是7月16日、中伏是7月26日，而末伏則是8月15日，此時容易出現消化不良、食慾不振的情況，飲食要以「清補」為主。本文整理中醫提醒三伏天飲食、做天灸的注意事項，以及按穴位助止汗、紓緩熱衰竭。