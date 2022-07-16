三伏天全年最熱　中醫提醒三伏天飲食、天灸注意　按穴助止汗 (11:55)

三伏天是一年天氣最熱的時候，三伏天為期約30日，每十日為一伏。註冊中醫胡玘君表示，今年的初伏是7月16日、中伏是7月26日，而末伏則是8月15日，此時容易出現消化不良、食慾不振的情況，飲食要以「清補」為主。本文整理中醫提醒三伏天飲食、做天灸的注意事項，以及按穴位助止汗、紓緩熱衰竭。
1.飲食
飲食宜以「清補」為主，進食清淡及滋陰的食物；適量吃水果，有益又防暑；切勿貪涼而吃大量生冷食物。[詳情：三伏天飲食三注意]
2.天灸
三伏天做天灸，在特定穴位敷貼藥物，中醫認為有「冬病夏治」的效用。進行天灸當日忌食魚腥發物及辛辣燥熱食物，亦宜避免劇烈運動；生冷食物或會削弱天灸療效，應避免進食。[詳情：做天灸四注意]
3.進食水果注意：西瓜、荔枝、菠蘿
西瓜寒涼，注意不宜空腹及雪凍吃，晚上不宜吃太多。寒底、氣血虛弱、月經期間、孕婦等不宜吃，糖尿病患者亦應特別注意分量。[西瓜勿空腹吃 寒底氣虛者不宜]
荔枝有養心安神，理氣補血之效。有些人食用荔枝或會導致過敏，出現蕁麻疹（俗稱風癩，中醫稱作風疹）、紅斑、腹瀉等問題。[一粒荔枝三把火 中醫解迷思] 留意荔枝勿空肚吃，並須控制進食分量。[荔枝成人每日限食10粒]
菠蘿有消暑解渴、祛濕消腫及消食止瀉等作用，進食前用鹽水浸泡20分鐘有助減低過敏的可能。有嚴重肝或腎疾病、血液凝固功能不全等患者不宜食菠蘿。[菠蘿濕熱是誤解]
4. 夏天按穴止汗、紓緩熱衰竭
夏天大量出汗，心容易受傷害，出現心悸等徵狀，中醫提醒要避免大汗淋漓，按摩大陵穴及行間穴有助減少出汗。[睇片示範：兩穴位助止汗]
炎夏進行戶外活動容易出現熱衰竭，此時應盡快將患者移至陰涼處、喝適量冷水、鬆開患者衣物等，並即時求醫。按合谷穴和內關穴有助紓緩熱衰竭情況。[睇片示範：兩穴位紓緩熱衰竭]
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