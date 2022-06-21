夏至．二十四節氣｜夏至宜消暑祛濕　7食譜助清熱解暑 (08:53)

今日（6月21日）是二十四節氣的夏至，夏至是一年中白晝時間最長、黑夜最短的日子。根據醫院管理局「中醫動」網站資料，夏至炎熱且多雷陣雨，此時飲食宜清泄暑熱、增進食慾，可以多喝消暑祛濕湯水。本文整合7篇消暑食譜，有湯水、奶昔、茶飲等，助大家清熱解暑。