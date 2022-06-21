夏至．二十四節氣｜夏至宜消暑祛濕　7食譜助清熱解暑 (08:53)

今日（6月21日）是二十四節氣的夏至，夏至是一年中白晝時間最長、黑夜最短的日子。根據醫院管理局「中醫動」網站資料，夏至炎熱且多雷陣雨，此時飲食宜清泄暑熱、增進食慾，可以多喝消暑祛濕湯水。本文整合7篇消暑食譜，有湯水、奶昔、茶飲等，助大家清熱解暑。
消暑7食譜
1.苦瓜薏米黃豆排骨湯
夏天高熱難耐，容易令人燥熱鬱悶，苦瓜薏米黃豆湯有清熱利尿、除煩解暑之效。[食譜]
2.纖營木瓜奶昔
夏季想食冰凍甜品，可自製纖營木瓜奶昔，清涼又健康。[食譜]
3.西瓜皮炮製茶飲
西瓜皮有消暑健脾功效，可以外皮加水煮製成茶飲。留意每周只可飲1次，體質寒涼不宜。[食譜]
4.綠豆蓮子荷葉粥
夏天吃粥也能解暑，綠豆蓮子荷葉粥中的綠豆清熱消暑，蓮子能健脾益腎、養心安神，粳米健脾胃。煮好粥後放涼吃，可清熱消暑、健脾養胃益腎。[食譜]
5.冬瓜薏仁湯
冬瓜薏仁湯清暑祛濕，惟須留意，孕婦忌食生薏仁，因大量食用可致流產。湯水性質亦偏寒，寒性體質的人未必適宜。[食譜]
6.酸梅湯
酸梅湯是常見的消暑飲品有助解暑健脾。烏梅可斂肺止咳、生津止渴，山楂乾可健脾消食。飲品性質平和，適用於大部分體質。[食譜]
7.消暑茶
以薄荷、藿香、佩蘭、荷葉等製成的消暑茶，有助祛暑濕、健脾。煮食時可留意，薄荷屬「後下藥」，不宜在一開始時與其他藥材同煮，會令藥效快速揮發掉。[食譜]
夏至習俗／夏至養生：
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