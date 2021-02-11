小暑．二十四節氣｜小暑食適量西瓜消暑生津　中醫提醒：勿空腹吃　寒底氣虛者不宜 (07:53)

今日（7日）是二十四節氣的小暑，小暑天氣炎熱，註冊中醫葉麗斌接受《明報》電子平台組訪問稱，夏天適量進食西瓜有助消暑，西瓜性味甘寒，黃肉西瓜和紅肉西瓜都有清暑泄熱及生津解渴之效，尤其適合暴曬後因暑熱引起的煩渴、喉嚨痛、口舌生瘡、小便深黃灼痛等熱症，一般人進食西瓜上限約3至5片。不過，部分人如屬寒底的人、氣血虛弱的人、月經期間或懷孕初期，都不宜進食。葉麗斌亦提醒食西瓜都有注意事項。