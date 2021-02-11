小暑．二十四節氣｜小暑食適量西瓜消暑生津　中醫提醒：勿空腹吃　寒底氣虛者不宜 (07:53)

今日（7日）是二十四節氣的小暑，小暑天氣炎熱，註冊中醫葉麗斌接受《明報》電子平台組訪問稱，夏天適量進食西瓜有助消暑，西瓜性味甘寒，黃肉西瓜和紅肉西瓜都有清暑泄熱及生津解渴之效，尤其適合暴曬後因暑熱引起的煩渴、喉嚨痛、口舌生瘡、小便深黃灼痛等熱症，一般人進食西瓜上限約3至5片。不過，部分人如屬寒底的人、氣血虛弱的人、月經期間或懷孕初期，都不宜進食。葉麗斌亦提醒食西瓜都有注意事項。
吃西瓜注意事項
1. 不宜空腹吃──西瓜寒涼，空腹吃易讓寒邪直入胃腸。
2. 晚上不宜吃太多──人體陽氣會在夜晚下降，消化力轉弱。
3. 不宜雪凍吃──西瓜性質寒涼，雪凍的西瓜寒氣更甚，容易在體內形成寒濕。脾胃虛弱的人會即時出現口淡、胃腹脹、甚至腹瀉等情況。倘若西瓜吃不完存放在雪櫃，取出時不宜立刻進食，應待西瓜溫度稍升才食。
4. 寒底、氣血虛弱、月經期間、孕婦等不宜吃──寒性及寒濕體質的人、氣血虛弱者、月經期間或懷孕初期、容易腹瀉的人，都不宜吃西瓜。長者、懷孕後期（7至10個月）應慎食西瓜。西瓜糖分高，糖尿病患者亦應特別注意分量。
文：何芍盈
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