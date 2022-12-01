世界盃︱阿根廷奪C組首名　16強避法國遇澳洲　波蘭壓墨西哥取次名 (05:01)

今仗必須取勝才取出線出導權的阿根廷，是役與次輪擊敗墨西哥有4個調動，其中鋒線由上仗功臣安素費南迪斯取代古度洛迪古斯，祖利安艾華利斯則代替拿達路馬天尼斯掛帥。

「藍白兵團」甫開賽便積極主動，多次攻門威脅對手防線，但屢被波蘭門將施捷斯尼化險為夷。33分鐘，迪馬利亞角球直射，施捷斯尼及時回身撲出。36分鐘，艾華利斯殺入禁區左路窄角度近射，雖再次敵不過施捷斯尼，但美斯隨即接應傳中頂頭槌後，凌空被慢一步打手槌撲空的施捷斯尼擊中面部，主球證經親自觀看VAR後判罰12碼，惟美斯主射被施捷斯尼撲出，半場雙方互無紀錄。

下半場剛開始，阿根廷在首個攻勢便由右閘拿侯爾盧斯路地波傳中，由後上的中場阿歷斯麥亞里士一記「撻Q」攻門，終告射破施捷斯尼的十指關。及後波蘭反擊無力之餘，更於68分鐘被效力曼城的阿根廷射手艾華利斯接應安素費南迪斯的傳送，禁區內轉身射死角破網，拉開至2：0。末段阿根廷多次埋門未能命中目標，最終以兩球輕取波蘭，反壓對方取得C組榜首，躋身16強後將遇D組次名的澳洲。

同組另一場，墨西哥先憑前鋒亨利馬田藉角球攻勢射入開紀錄。僅5分鐘後，墨軍再憑中場路爾斯查維斯罰球射死角入網，拉開兩球優勢。惟其後始終未能增添紀錄，包括末段單刀「食詐糊」，並於完場前補時被沙特隊長艾達沙尼成功「破蛋」，僅以2：1取勝。賽後墨軍與波蘭3戰得4分，以較得失球差不敵對方，無緣連續八屆躋身16強。波蘭出線後則要惡鬥衛冕的D組首名的法國。

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