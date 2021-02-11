新冠疫苗｜政府曾公布36針後死個案全無證據疫苗相關　何栢良對不再公布無關個案感「莫名奇妙」【附死亡個案資料】 (17:35)

截至5月30日，專家委員會已總結其中6宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯。

特首、官員及其他專家回應：

特首林鄭月娥：港大微生物學系講座教授袁國勇近日多次向她表示，政府每次公布接種疫苗後的死亡個案，都會造成錯覺，影響公眾信心及疫苗計劃的效率，相信新做法會令市民更好地掌握資訊，減少不必要誤會。

食物及衛生局長陳肇始：只看到某些資訊，無機會理解整個森林，只看到樹木看不到森林

港大微生物學系講座教授袁國勇：「我覺得最緊要政府公布打完疫苗有死亡個案時，最重要同時公布每日在香港有多少人無打疫苗仍過身，以致公眾不會引起錯覺，不是不公布，一定要公布，為何不公布。」

政府公布與疫苗沒有潛在關聯的死亡個案

接種科興疫苗（24人）：

．63歲男：專家會：死者嚴重冠心病 疫苗無直接關係

．55歲女：55歲婦接種科興疫苗後亡 體內無疫苗引發免疫反應 專家委員會：死亡無關疫苗接種

．71歲男：71歲男接種科興疫苗後亡 以往無大病歷

．70歲女：高血壓嫗打科興9日後死 12日4宗 專家料涉心腦血管病 六旬漢接種9日心臟病發命危

．80歲男：曾打科興 兩糖尿長者危殆 一接種5天心血管病發 一打針翌日現糖尿併發症

．67歲男：高血壓嫗打科興9日後死 12日4宗 專家料涉心腦血管病 六旬漢接種9日心臟病發命危

．63歲男：打科興後第7死 專家委會：全無直接關係 6人涉心血管問題 不排除佐劑劑量影響

．80歲女：多兩人接種科興疫苗後死亡 專家稱其中一宗初步與接種疫苗無關

．60歲男：多兩人接種科興疫苗後死亡 專家稱其中一宗初步與接種疫苗無關

．62歲男：高血壓血脂六旬漢亡 20日前曾打科興

．61歲男：再一人打科興後死亡 一疑中風

．62歲男：城大保安員，3月8日接種首劑科興疫苗，逗留在接種中心觀察期間沒有不適紀錄，4月1日在普通科門診被診斷患高血壓，翌日早上在街上被發現呼吸困難，救護員到場時發現他心臟驟停，送往博愛醫院急症室搶救無效後證實死亡。當局其後表示，初步解剖報告顯示他死於主動脈夾層動脈瘤破裂

．68歲女：六旬婦打科興後26天死亡 專家委員會：解剖顯示心肌梗塞致死 與疫苗無直接關係

．58歲男：23日前打科興 五旬漢工作中猝死 女子接種復必泰兩次過敏 一度入ICU

．54歲男：五旬漢打科興兩周後亡 累計15宗 頭暈數天昏迷牀上 衛署：未證疫苗相關

．92歲男：多兩人打科興疫苗後亡 解剖顯示九旬翁死於主動脈瘤破裂 七旬漢料洗腎併發症致死

．72歲男：多兩人打科興疫苗後亡 解剖顯示九旬翁死於主動脈瘤破裂 七旬漢料洗腎併發症致死

．58歲女：58歲女死亡個案 初步診斷為蛛網膜下腔出血及心搏停止

．75歲男：75歲翁家中昏迷送院離世 15日前接種第二劑科興

．63歲男：六旬漢接種科興後10日抽搐失知覺不治 消息：為退休重聘公院醫生

．76歲男：患高血壓、糖尿病及高血脂症，3月3日接種首劑疫苗，3月31日接種第二劑疫苗，逗留在診所觀察期間沒有不適紀錄，4月5日早上因右邊身無力，經急症室入將軍澳醫院內科病房診斷為高血壓性顱內出血，4月26日晚上因肺炎死亡。主診醫生認為事主死因是顱內出血，沒有臨牀理由懷疑與疫苗有關，毋須解剖；專家委員會總結死亡與新冠疫苗接種沒有因果關係

．57歲男：高血壓肥胖57歲男不治 6天前接種首劑科興疫苗

．45歲男：4月4日接種第二劑科興疫苗，逗留在接種中心觀察期間沒有不適紀錄，5月8日送博愛醫院急症室後死亡

．50歲男：五旬漢腦幹出血亡 死前13日接種第二劑科興疫苗

接種復必泰（12人）

．66歲男：三高翁打復必泰後亡 港首宗 17歲少年打後失知覺 兩接種者留醫

．59歲男：59歲男子西貢行山猝斃 3月18日曾打復必泰疫苗

．66歲女：大坑白兔乾洗專門店東主，病史不詳，4月12日接種第二劑復必泰，4月22日早上被發現在牀上不省人事，救護員到場後證實死亡

．43歲男：高血脂43歲男接種復必泰疫苗4天後心臟驟停離世

．74歲女：74歲婦接種第二劑復必泰12日後肺炎入院 4月25日不治

．58歲女：58歲女心臟驟停亡 18天前接種第二劑復必泰

．46歲男：46歲男家中昏迷後不治 死前8日接種第二劑復必泰

．61歲男：多兩人接種復必泰疫苗後離世

．58歲女：多兩人接種復必泰疫苗後離世

．44歲女：菲傭，4月21日接種復必泰疫苗，逗留在接種中心觀察期間沒有不適紀錄，5月9日中午近12時在西貢大網仔路8號僱主家中暈倒，送將軍澳醫院急症室後死亡，解剖發現死因為主動脈夾層動脈瘤破裂，專家委員會認為與疫苗接種無關

．73歲女：5月14日因蛛網膜下腔出血死亡，死前22日曾接種第二劑復必泰疫苗，當局稱無證據顯示死亡由新冠疫苗引起

．44歲女：9日前打復必泰 44歲印傭昏迷不治 衛署：無證據顯示疫苗所致

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