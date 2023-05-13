足總盃︱流浪與中華台北前帥王家中簽短約　助帶隊出戰亞冠外圍賽 (18:48)

流浪在足總盃決賽落敗後，仍將以港超季軍身分出戰亞冠外圍賽，暫定迎戰越南球隊海防，若晉級會對韓職球隊仁川聯。流浪總監李輝立此前透露將於本月內盡快向亞洲足協及香港足總提交文件申請亞冠牌照，而尋覓可帶隊亞冠外圍賽的專業教練牌照教練身分終於曝光。

李輝立賽後證實已跟現任台灣企業甲級足球聯賽台中Futuro總教練王家中簽短約，他生於東帝汶，父親是廣東人，母親是東帝汶人，後隨父母移居台灣，90年代曾來港落班，踢過流浪預備組，會說廣東話。王家中受訪時稱「過來幫下手」，稱球隊有不少年輕球員，踢亞洲賽的話需要先加強防守。

此外，李輝立賽後聲稱外援祖連奴將會離隊轉投今仗對手傑志，狠批對方表現欠賣力，「不是輸波賴咩，不過雙方都是技術分野，加上我們球員雨戰踢得好差」。

老將盧均宜賽後眼泛淚光，「今季整體表現值得高興，但無想過這場差距是這麼大，我們缺少決賽經驗，球員緊張無法發揮正常水準，加上防守失誤導致大敗」。

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