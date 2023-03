高球︱許龍一主場封王　首港將揚威亞巡賽　奪英國公開賽資格 (15:42)

由於天氣不穩,賽會在昨宣布中止賽事,並改以3輪54洞決勝負。賽事今早8時05分在微雨下重開,剛轉職業球手的許龍一昨完成頭兩洞後低標準13桿,惟今在第3及6洞失手打出「柏忌」,但他第9洞幸運抓下「小鳥」,穩住領先優勢。

許龍一隨後在第11至15洞,打出「柏忌」及「小鳥」各兩次,最終以平標準的70桿出成第3輪賽事,總成績為低標準12桿的198桿,以2桿力壓新西蘭的米高亨特利封王,更獲得英國公開賽的資格,這項大滿貫將於7月假皇家利物浦高爾夫會舉行。

其他港將方面,張雄熙以總成績為平標準桿的210桿,並列第54。吳所謂以高標準3桿的213桿並列第67,伍城鋒以高標準5桿的215桿並列第70。

All the emotions 🥹



The moment Taichi Kho makes history by becoming the first player from Hong Kong to win on Tour at the @hkgolfclub 👏#WorldCityChampionship #HKGC #whereitsAT pic.twitter.com/TJtoCdlOuI