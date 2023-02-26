英超｜馬天尼利連續兩仗「士哥」　領阿仙奴1球小勝李城保榜首 (01:03)

阿仙奴上輪聯賽作客反勝阿士東維拉返勝軌，今仗球隊變陣出擊，將翼鋒李安度杜沙特移入中鋒位置，取代近仗表現下滑的尼基迪亞。球隊甫開賽便主導形勢，並於26分鐘由杜沙特遠射死角破網，但球證經VAR覆核後認為在同一攻勢中，阿仙奴後衛賓韋特曾阻礙李斯特城門將丹尼禾特打手槌，判入球無效。6分鐘後，阿仙奴翼鋒卡沙約沙卡於禁區內疑被敵衛攬跌，惟球證並未判罰，半場互交白卷。

換邊後僅1分鐘，「兵工廠」便由翼鋒加比爾馬天尼利接應杜沙特的傳送，殺入禁區近門臥射得手先開紀錄，連續兩仗有「士哥」。55分鐘，沙卡接應馬天尼利的橫傳射入，但因後者越位在先「食詐糊」。落後的李城末段反撲，於74分鐘終由中場達斯貝利賀爾取得是役球隊首個攻門，但柱邊出界。最終雙方未添紀錄，阿仙奴以1球小勝而回，賽後24戰得57分力保榜首。

另外，身陷降班危機的韋斯咸昨於末段15分鐘連入4球，包括丹尼恩格斯於70及72分鐘個人梅開二度，加上迪格蘭賴斯及米查利安東尼奧於78及85分鐘各建一功，於主場4：0大勝諾定咸森林，走出3戰不勝頹勢。

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