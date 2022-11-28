世界盃直擊｜入場安檢嚴　金球獎模型都要寄存？ (00:51)

明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

本報記者於前晚（26日）狂法國對丹麥隊賽前，到974球場的球迷安檢區視察，基本上大型背囊都需要寄存，球場有指示牌詳細列明哪些物品不能入場，如鏡頭長於10厘米的專業單反相機不能在場內使用；樽裝水或飲品則一如亞洲賽安排，都是在安檢區飲完或即場丟棄。

球迷通過安檢後會前往物品寄存區，當日所見排隊尚算順暢，寄存區有10多名義工在櫃位服務，記錄球迷的Hayya Card簽證號碼與電話就會完成手續，將物品放到儲物架。寄存區於開賽前3小時開放及賽後兩小時後關閉。

記者現場亦發現，連球迷手上的仿製大力神盃或金球獎模型都要寄存。有球迷向本報反映，日前看世盃比賽時，袋內有小型電筒、甚至一排喉糖和印水紙都被禁帶入場，且補充每場標準不一，相同情况卻試過在另一場獲准帶入場。

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