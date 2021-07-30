東京奧運直擊｜鄧謝配飲恨失牌  談及教練泣不成聲  稱留憾永難回報恩師 (13:46)

29歲的謝影雪出征前表示，今屆料是其奧運最後一擊，可惜今早在銅牌戰失利留憾。她賽後多次泣不成聲，更難捨扶持他多年的教練：「很感恩可以遇到他，若不是有他在，我可能什麼都沒有。我們有時會對他發脾氣，但他都會用心地與我們溝通。沒有任何物質事物可以報答他，只希望他離隊後生活愉快。」首征奧運的鄧俊文與師姐打入混雙4強創歷史，此時亦真情流露：「很多謝香港市民踴躍支持，我第一次參加奧運，真的很深刻難忘，由第一場已經好辛苦頂，一分一分咁頂到入8強、4強，雖然最後兩場都輸，但發揮算是理想。今次奧運是有點美中不足，始終未能達成取牌目標。」

他亦感激謝影雪攜手合作：「2016年她打完里約奧運後，我只是一個寂寂無聞的球手，5年來是她一直帶着我，給予很多經驗令我進步成長。」他又憶起自2018年亞運摘銀後，鄧謝配一度陷入低谷，曾經以為難以再走下去，今屆奧運算是做出一點成績，可惜是與獎牌擦身而過。謝影雪表示，未來希望繼續幫球隊出一分力，協助後輩們盡快成長接棒：「我們每一分都好努力去打，就算落後都無放棄，雖然最後頂唔到，但已經盡晒最大努力，至少可以做給年輕一代看，我們做得到，你們也可以，努力同堅持真係可以打到好成績。」

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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