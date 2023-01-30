出暗瘡中醫紓緩有法　4飲品助清熱消炎【附製法】 (09:45)

出暗瘡有不同成因，註冊中醫陳嬿珺稱，進食煎炸物或甜食、壓力太大都可能令人生暗瘡，她提供4個紓緩暗瘡的飲品食譜，有清熱解毒、消炎、瀉熱潤膚等功效。留意小童、孕婦、長者，以及長期病患者飲用前宜先諮詢註冊中醫意見。
紓緩暗瘡4飲品
1. 金銀花綠茶飲
【功效】去熱消炎
【材料】金銀花5克、綠茶5克、水適量
【製法】金銀花和綠茶加沸水沖泡，即可當茶飲用。
2. 地骨皮荷葉飲
【功效】清熱解毒
【材料】冬瓜子15克、荷葉1張、地骨皮15克、水適量
【製法】冬瓜子洗淨，荷葉洗淨切絲，所有材料放入鍋中加水（留意不能用鐵鍋）；大火煮滾後轉用中火煮20分鐘，去渣取汁，加人冰糖調味，即可飲用。
3. 暗瘡茶
【功效】疏風利肺
【材料】枇杷葉10克、生槐花10克、淡竹葉10克、白茅根30克、菊花5克、水適量
【製法】所有材料放進杯中，加沸水，泡15分鐘即成。茶飲可以趁暖飲，亦可放涼後飲用。
4. 芹菜雪梨汁
【功效】瀉熱潤膚，亦適用於痤瘡的輔助治療。
【材料】芹菜100克、雪梨150克、番茄1個、檸檬半個、水適量
【製法】所有材料洗淨，放人攪拌機中加水攪拌成果汁，即成。每天可飲用1次。
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