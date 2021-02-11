中秋食滯｜中醫推介消滯3茶飲：香橙桔子茶、玫瑰洛神花茶、山楂甘草茶【附製法】 (09:41)

‧ 香橙桔子茶

材料：橙1個、桔子1個、茶葉1茶匙、冰糖少許、水700毫升

製法：先將橙及桔子切半，其中一半切薄片、另一半榨汁備用。開水煮沸，放入冰糖，待冰糖完全溶解後，放入茶葉、橙和桔子後熄火，最後加入橙汁及桔子汁。

功效：桔子健胃，橙則開胃健脾，再配合茶，能消滯健胃。

‧ 玫瑰洛神花茶

材料：洛神花6朵、玫瑰花6朵、茶葉1茶匙、冰糖少許、水700毫升

製法：洛神花洗淨，摘下花瓣。開水煮沸，放入冰糖，待冰糖完全溶解後，放入茶葉和洛神花後熄火，最後放入玫瑰花。

功效：洛神花有消滯作用，冰糖和胃，玫瑰花理氣。此茶飲能幫助消化，疏肝理氣解鬱。

‧ 山楂甘草茶

材料：山楂15克、甘草6克、水1500毫升

製法：將所有材料以文火煮30分鐘，即可飲用。

功效：消食化積。此茶飲有活血作用，孕婦不宜。

註：各人體質不同，如有疑問，應向註冊中醫查詢。

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