3月30日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:01)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（30日）新增6981宗個案，包括2994宗核酸檢測陽性及3987宗快速檢測陽性；多117名新冠患者在公立醫院離世。政府今年2月24日起實施「疫苗通行證」，有市民早前入稟高等法院申請司法覆核，要求法院頒令取消政策，高等法院今日拒絕批出司法覆核申請許可。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然染疫個案稍減，但仍有大批人未感染，再呼籲未染疫又未接種新冠疫苗的人盡快打針。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●專家意見
特強止痛退燒藥含咖啡因 治療效用「特強」？新冠患者服用特強止痛退燒藥Q&A
●疫苗接種
●社區情況
短片：張竹君稱新冠個案稍減仍有大批人未感染 促「趁這段時間」盡快接種疫苗
全港換身分證計劃只為已預約者換證 一文睇各政府部門4月起服務安排【附連結】
林鄭月娥：港人才流失是不爭事實 「淨移出」數據非移民人數 信外資仍對港有信心
●強制檢測
20地點納強檢 西灣河太安樓、葵涌石蔭東邨蔭興樓、沙田禾輋邨順和樓等【附強檢名單連結】
●圍封強檢
青衣長青邨青楊樓1360人完成檢測 揭57新冠陽性、27不確定個案
九龍灣麗晶花園第七及第八座1075人完成檢測 揭45新冠陽性、3不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm