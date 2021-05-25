梁凌杰死因研訊｜梁凌杰裁死於不幸　研訊重點回顧【附連結】 (17:30)

5月10日：首日聆訊即遇上「阻滯」，有一名女陪審員反映自己聽不清楚證供，裁判官高偉雄決定解散陪審團，翌日另選出陪審團。

梁凌杰死因研訊 官解散陪審團：有人聽不清證供（5月10日）

5月11日：聆訊披露，警員在涉事棚架找到梁凌杰的背包，內有一封已填寫好的「綠色殯葬心願登記表格」；另有一本寫有疑似遺書的記事簿，當中寫上「我對呢個香港已經心灰意冷，呢幾個月不斷沉思，都找不出答案和將來」的字句。

庭上讀出梁凌杰的父母和胞妹的口供，3人前年8月底在警署錄口供，惟錄完口供兩日後，便一同離港，未知目的地。3名家屬均在書面供辭表示，梁凌杰沒有欠債和情緒問題，亦沒有尋死念頭。

警稱現場檢獲梁凌杰疑似遺書、綠色殯葬表等（5月11日）

梁凌杰父稱兒子孝順具正義感 梁母稱一家人甚少談時事 胞妹稱兄長無情緒問題（5月11日）

梁凌杰記事簿：對香港心灰意冷、我們不是暴動、林鄭落台（5月11日）

5月12日：時任中區警署軍裝巡邏小隊督察梁宇熙稱，案燒當晚9時許，談判組同僚向梁凌杰高喊「唔好擒出去！」，惟勸喻不果，梁凌杰約10分鐘後爬出棚架墮下。

督察：曾勸阻「唔好擒出去」 談判不果後梁凌杰爬出棚架墮下（5月12日）

督察：雨衣男鎅刀指頸默不作聲（5月12日）

5月13日：最後一名與梁凌杰對話的警司林景昇稱，梁凌杰危站棚架時一直沉默不語，除了墮樓前近一小時，他問梁凌杰「想唔想由消防員或者我協助你落嚟？」，梁凌杰首次開腔回答「我自己」。林景昇又稱，梁凌杰墮樓前經常看手機。

警方談判組主管、總警司黃廣興稱，沒有向梁凌杰提及特首於當日已宣布暫緩修例，因梁凌杰對他不瞅不睬，擔心上升至其他範疇或會刺激事主情緒。

中區警區總督察聶凱鵾表示，梁凌杰在平台危站逾3小時後，民主黨時任立法會議員鄺俊宇及「佔旺女村長」畢慧芬一度要求與雨衣男對話，但現場有談判人員負責游說，為免事態惡化，警方最終拒絕鄺俊宇和畢慧芬的要求。聶凱鵾稱，梁凌杰墮樓前曾表示「畀多10分鐘我」便從棚架走下來，不過10分鐘後，他反而自行爬出棚架。

警司稱梁凌杰墮樓前常看手機 曾估計「睇咗啲煽動嘅嘢」致事主改變主意（5月13日）

官問有否告知梁凌杰修例已暫緩 談判警稱無提及免刺激事主情緒（5月13日）

總督察稱梁凌杰墮樓前說「畀多十分鐘我」後離開 終反而爬出棚架（5月13日）

5月14日：時任立法會議員鄺俊宇亦有出庭作供，他表示在喪禮遇上梁凌杰母親，梁母向他說「你做得好好，鄺議員」。鄺俊宇作供時稱，「我一直唔想回應件事……好抱歉，係我人生最難受的時刻，我嗰日以為會平安！」

時任消防隊目陳志堅承認知道梁凌杰可能不會跌在氣墊上，但強調金鐘道上有一排欄杆，阻礙消防員將氣墊搬近太古廣場外的行人路。

鄺俊宇聞死訊後崩潰大哭 「係我人生最難受的時刻」（5月14日）

消防隊目稱欄杆阻氣墊擺行人路（5月14日）

5月17日：3名有份拯救梁凌杰的消防員均表示，梁凌杰爬出棚架後，消防員嘗試上前拉着他的左右手臂等，但他不斷掙扎，其間連黑色上衣也被扯脫，最後墮下行人路。其中一名消防員表示，如果梁凌杰不掙扎，相信有機會將他拉回棚架內的安全位置。

消防稱嘗試拉梁凌杰手臂褲頭不果 若不掙扎或有機會拉回（5月17日）

嘗試拯救梁凌杰消防：伸手抓住手腕 對方「猛烈掙扎反抗」致鬆手墮下（5月17日）

5月18日：梁凌杰簽署的「綠色殯葬心願登記表格」內，其中一欄列明離世後撒放骨灰的方式，梁凌杰剔選想將骨灰撒在海上；表格下方有一句手寫字：「不需任何儀式和墓位，不想留任何東西在香港。」

梁凌杰生前登記海上撒骨灰 稱「不想留任何東西在香港」（5月18日）

助理消防區長：警方任現場指揮 消防員只負責救援（5月18日）

5月20日：梁凌杰手機相簿的最後一張照片，是寫有「暫緩？政府謊話已聽過太多」和「不撤不散」的文宣圖片，圖中字句預告事發翌日的6．16大遊行。

梁凌杰兩部手機的使用紀錄，包括事發前數日他以「惡法殺港」為題撰寫筆記、點入特首林鄭月娥談及《逃犯條例》的專訪，以及WhatsApp群組中有人轉發立法會議員陳健波的片段，稱「今天小島已危殆」等。

梁凌杰手機最後照片 文宣圖寫「暫緩？政府謊話已聽過太多」（5月20日）

梁凌杰墮樓前兩日看林鄭月娥《逃犯條例》專訪 曾撰文「惡法殺港」（5月20日）

梁凌杰墮樓前兩日曾搜尋「跳樓」 案發日處騙案保釋期（5月20日）

5月24日：警務處長和消防處長的代表律師結案陳辭。

警務處代表：休班警助游說梁凌杰一心拯救生命 冀陪審團別考慮政治立場 (5月24日)

5月25日：裁判官引導陪審團可考慮3個裁決選項，包括「自殺身亡」、「死於不幸」或「死於意外」。

陪審團退庭商議裁決 可考慮裁「自殺身亡」、「死於不幸」或「死於意外」(5月25日)