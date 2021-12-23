迷你倉大火死因庭｜消防「防禦」在外射水無效改「進攻」入倉　許志傑處火場 (18:06)

廖卓凡於起火第三日（2016年6月23日）早上9時半前往火場，他稱消防處當時採取防禦模式救火，即從火場門口射水灌救，防止火勢蔓延。不過，他後來發現遠距離射水無法撲滅火源，遂建議上司採用進攻模式，派人入火場爆破迷你倉和射水，獲時任署理消防總長（九龍）江炳林及副消防總長（新界北）盧俊文採納。從早上11時半起，消防員全面使用進攻模式。

廖卓凡表示，他先後指示煙帽隊入火場爆破50多個迷你倉，包括事主許志傑（終年33歲）最終被發現暈倒的倉庫。他直至下班撤退，才知道許志傑在火場遇事。

時任消防區長謝德輝供稱，當日傍晚7時許聽到有同僚走出火場呼叫，他目睹許志傑臉色蒼白、四肢乏力且亳無反應，有人說許志傑仍有微弱呼吸，隨即將許志傑抬走送院。謝德輝表示，他在消防處工作逾20年，案發前未處理過類似的迷你倉大火。研訊明（24日）續。

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