迷你倉大火死因庭｜搜救張耀升消防：太高溫無法入橫巷盡頭　路線與張耀升位處相隔4倉庫 (15:36)

九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因研訊今（9月30日）踏入第19日。高級消防隊長李偉明供稱，他曾入迷你倉搜救事主張耀升，但其中一條橫巷的溫度太高，消防員在火場救援的原則是「入到就入，太熱入唔到就退」，所以他沒有走到橫巷盡頭。呈堂圖則顯示，李偉明在橫巷搜索的路線，和張耀升被發現的巷尾位置，相隔大約4個倉庫。
現任消防總隊目何寶榮於2016年6月21日到場，他說在火場外候命時，現場氣氛一度低沉，同僚叫喊「有一個人仲未出嚟」。晚上7時許，他與上司梅斯榮及另外兩人組成煙帽隊，入火場搜救失蹤的張耀升，其間在走廊遇上李偉明。
何寶榮透露，他兩度走近迷你倉的第二條橫巷，「希望行前少少，真係搵到張隊長」，不過他感覺很熱和狀態虛脫，所以沒有走入橫巷內部，最後撤離火場。他形容火場溫度極高，一旦脫下手套或會灼傷雙手。
李偉明與張耀升同隸屬消防及救護學院的技術支援組，擅長爆破工作。李偉明稱，他當晚7時許帶領隊員入火場尋找張耀升，所用策略是沿消防喉搜索。他稱與隊員走入第二條橫巷時，找回其中一條消防喉的喉筆，但不見張耀升的身影。他說，橫巷內的能見度僅有半米，天花板的光管因高溫溶化而跌在地上，他同樣因為火場高溫，「覺得肩膊灼熱」，在搜索不果之下撤離火場。
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