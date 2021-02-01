綠楊新邨R座、嘉湖山莊麗湖居9座無住戶違強檢令被檢控 (16:49)

政府今（2月1日）發言人表示，荃灣民政事務處和元朗民政事務處分別聯同相關警區和醫療輔助隊，今日在綠楊新邨R座和天水圍嘉湖山莊麗湖居9座，即早前被納入強制檢測公告的兩座大廈進行執法行動，行動由今早7時開始至11時結束，未有作出任何檢控。
在綠楊新邨R座的執法行動中，政府共檢查了逾240名居民的檢測報告；嘉湖山莊麗湖居9座的執法行動，則檢查了超過400名居民的檢測報告。兩個行動中，所有居民均遵從強制檢測令並於指明期間內接受檢測。
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